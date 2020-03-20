‘Suçlu, paraya tapan sistem’ - Karantina Sohbetleri: Ahmet Ümit

20 Mart 2020 Cuma, 14:55

Polisiye edebiyatımızın usta ismi Ahmet Ümit de birçoğumuz gibi kendini eve kapatmış durumda. tahmin edileceği üzre çalışıyor ve yeni romanını bitirmeye uğraşıyor. Yine de bize vakit ayırdı ve Karantina Sohbetleri’mize katılmayı kabul etti. WhatsApp aracılığıyla yürüttüğümüz sohbetimizin sonunda da eve kapanamış olanlara bazı kitaplar, filmler, müzikler önerdi…

Ahmet abi selamlar,, nasıl geçiyor bu karantina günleri, evde misiniz?

Evet, dört gündür evdeyim. Eve kapanmak hiç güzel değil ama çalışma için bir fırsat olarak görüyorum…



Ve okumalar gerçekleştiriyorum.

Bunu bir fırsata çevirdiğinizi anlıyorum. Ne üzerinde çalışıyorsunuz şu sıralar..?



Yeni romanım üzerine çalışıyorum. Berlin’de başlayıp antik Pergamon şehrine uzanan bir tarihi gerilim romanı.



Berlin'deki Pergamon sergisinde Athena heykeli ile...

Sizi yakalamışken şunu da soralım: Kimileri bu koronavirüs'ün bir laboratuarda üretildiği teorisinden yana. Bu size inandırıcı geliyor mu, entrikalardan çok iyi anlayan bir polisiye yazarı olarak?



Pek mantıklı değil, daha önemlisi elde böyle bir veri yok. Ve bu virüsten bütün devletler, bütün insanlık zarar görüyor. Komplo demek çok zor. Böyle düşünmek yerine insanlık kendi yaşam tarzını değiştirmeli. Doğaya saygılı, öteki canlılara saygılı ve daha adil bir düzen yaratmalı. Bir suçlu aranıyorsa, suçlu paraya tapan bu sistemdir…



Ne kadar da yerinde bir tespit.. Peki bu tuhaf günlerden bir roman çıkar mı? ya da şöyle sorayım, bu yaşadığımız zamanları bir romanınızda kullanmayı düşünüyor musunuz?



Çok sıra dışı bir durum. Hayatım boyunca hiç karşılaşmadığım bir tehdit türü. Üstelik insanların temel davranışlarını açığa çıkartıyor. Ve bu davranışlar çoğunlukla utanç verici. Evet, bir roman çıkar, ama virüs eleştirisi değil, sağlam bir insanlık eleştirisi yapılması koşuluyla…



Bu arada hükümetin bu krizi ele alışını nasıl buldunuz? Alınan önlemler yeterli mi sizce?



En önemli mesele şeffaflık, bu konuda kuşkularım var. Hasta ve kayıplarımız hakkında tutarsız bilgiler veriliyor. Halkın hakikati bilmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Gerçekler güzel olmayabilir ama deve kuşu gibi davranılarak virüs önlenemez…

Siz şahsen ne gibi önlemler aldınız, alıyorsunuz ya da?



Eve kapandım, temizlik ve sosyal izolasyona dikkat ediyorum. Bağışıklık sistemimi korumak için uykuya ve beslenmeye ve moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Ama 14 gün sonra virüsü kapıp kapmadığım belli olacak... sorun şu ki çalışmak zorunda olan insanlar var, o konuda devletin ekonomik destek vermesi gerek…



Son soru: Evde kalmak zorunda olanlara şu günleri biraz daha kolay geçirebilmeleri adına neler önerirsiniz? İzlenecek filmler, okunacak kitaplar, dinlenecek müzikler mesela?



Bir yazarın tüm eserlerini okumalarını öneririm. Yaşar Kemal’in bütün yazdıkları. Dostoyevski’nin "Suç ve Ceza"sı, "Karamazov Kardeşler"i, "Budala"sı, "Ecinniler"i, Tolstoy’un "Anna Karenina"sı, "Savaş ve Barış"ı, Mihail Şolohov’un "Durgun Akardı Don"u, Adalet Ağaoğlu’nun Modern Zamanlar Üçlemesi, Agatha Christie’nin "On Küçük Zenci"si, "Orient Ekspresi’nde Cinayet"i, "Roger Ackyord Cinayet"i gibi. Nazım Hikmet’im "Memleketimden İnsan Manzaraları" gibi.

Filmler, "Dr Jivago", "Arabistanlı Lawrence", "Umut", "Masumiyet", "Bir Zamanlar Amerika’da", "Bir Zamanlar Anadolu’da", "Anayurt Oteli" gibi….

Senfonik müzik ve caz müziği öneriyorum, neşeli türküler, umut dolu şarkılar da olabilir. Umutsuz olan her şeyden uzak duralım... gün sabır ve direnç günüdür….

Çok teşekkürler abi,, sağlıklı günler dilerim.



Sana da Emrahcım...

