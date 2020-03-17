Sümer: Ya futbolcu oynamıyorum derse!

17 Mart 2020 Salı, 22:23

Trabzonspor eski Başkanlarından ve efsanevi teknik direktör Özkan Sümer ligleri ertelemeyen TFF'ye ateş püskürdü.

Sümer; "Gelişmelerden anlaşılıyor ki TFF profesyonel faaliyetin ne olduğunu bilmiyor”dedi.

TFF’nin sporcu sağlığına önem vermediğine dikkat çeken Sümer, “Profesyonel faaliyeton başı yönetim, bedeni futbolcular ve teknik adamlar, ruhu kitledir. Bunların kombinasyonu sağlanmadığı sürece profesyonel futbol faaliyetinin varlığından söz edilemez.Koronavirüsün en sakıncalı önceliklerinden birisi de fiziksel temastır. Futbol da temasa dayalı bir oyundur. Oyuncuları bu konuda nasıl bir riske mahkum edildiğini kabul etmek mümkün değildir. Oyuncular 'oynamıyorum' derse TFF hiçbir şey yapamaz. Hiç kimsenin sağlık güvencesi veremediği bir yerde oyuncuyu oynamaya mahkum etmek zalimliktir. Mevcut koşullarda futbolcuların oynamak istememesi en doğal haklarıdır...





UEFA avrupa şampiyonasını 1 yıl sonraya erteliyor. Avrupa’da ligler erteleniyor. Türkiye'de oynanıyor. TFF büyük yanlış içinde. Derhal bu yanlıştan dönmelidir" dedi.