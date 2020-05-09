Sunucu Buket Aydın, istifa etti
Buket Aydın, Demirören Medya Grubu bünyesindeki işinden istifa ettiğini açıkladı.
Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, sosyal medyada paylaştığı bir mesajla Demirören Medya Grubu’nda üstlendiği görevlerden istifa ettiğini duyurdu.
Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız” demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmiş, muhalefet kanadının tepkisiyle karşılaşmıştı.
Aydın’ın açıklaması şöyle:a şöyle:
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