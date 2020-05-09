Sunucu Buket Aydın, istifa etti

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:04

Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, sosyal medyada paylaştığı bir mesajla Demirören Medya Grubu’nda üstlendiği görevlerden istifa ettiğini duyurdu.

Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız” demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmiş, muhalefet kanadının tepkisiyle karşılaşmıştı.

Aydın’ın açıklaması şöyle:a şöyle: