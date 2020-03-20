Süper Lig'de Play-off'a doğru!

20 Mart 2020 Cuma, 18:04

Liglerin ertelenmesinden sonra toplanan Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, süreci hızlandırma adına 'Play-off' sistemi uygulanması konusunu masaya yatırdı.

Göztepe AŞ Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin koronavirüs nedeniyle ertelenmesin altından en az hasarla kalkmak istediklerini böyledi. Sepil, "Süreç böyle devam ederse maçları hızlandırma adına Play-off sistemi uygulanabilir" dedi.

Sepil, "Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik. Bir senaryo, liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Playoff gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa da aynı şeyleri tartışıyor. Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufla. Oyuncuların önemli bir bölümünün sözleşmeleri Mayıs sonunda bitiyor. TFF'nin verdiği sözleşmede, futbolcuların sözleşmelerin uzayan lig ile uzaması doğaldır. Bunun bir de finansal yönleri vardır. Acaba o zaman oyuncuların ücret, ödenmeye devam edilmeli mi?" diye konuştu.

17 Nisan tarihi de gündemde.

En son, 3 Temmuz krizinin yaşandığı 2011-2012 sezonunda play-off yapılmış, normal sezonu uzak ara önde bitiren Galatasaray kıl payı şampiyon olmuştu. Rıdvan Dilmen de önceki gün aynı sistemi önermişti.