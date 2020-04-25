Süper Lig’e Haziran formülü

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in geleceğine dair dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı’nın yanı sıra 18 Süper Lig kulübünün başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.

Toplantıda UEFA’nın önceki gün liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesi kararının ışığında maçların ne zaman, nerede ve nasıl tamamlanması gerektiğine dair ilk senaryo hazırlandı. 5 saat süren görüşmede Süper Lig’in kalan 8 haftasının, salgının ülkemizdeki seyrinin de gözetilmesi koşuluyla 12- 13-14 Haziran’da oynanmaya başlanması fikri kararlaştırıldı.

Bu plana göre lig 26 Temmuz’da tamamlanacak. Kulüp başkanlarının büyük bölümü karşılaşmaların herkesin kendi stadında seyircisiz olarak oynayabileceği formatta yapılması görüşünü savundu.

Maçların tek bir şehirde oynanması düşüncesi kabul görmedi. TFF yönetiminin, Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Bilim Kurulu ile koordineli şekilde uygun şartların planlanması adına temasta olması karara bağlandı. Mayıs ayının sonunda TFF, kulüpler ve ilgili bakanlıklar yeniden bir durum değerlendirmesi yapıp şartlara göre yol haritasını güncelleyecek.

İŞTE EKONOMİK PLAN

Toplantıda liglerin durması nedeniyle ekonomik darboğaz içine giren kulüplerin bu durumdan çıkması adına neler yapılabileceği de görüşüldü. Yayıncı kuruluşun ödemeleri dondurmasının ardından Kulüpler Birliği bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Hazırlanan rapor en hızlı şekilde Spor Bakanlığı ile paylaşılıp kulüplerin mali sorunları giderilmeye çalışılacak. Ayrıca amatör branşları olan kulüplerin buradaki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri adına devletin gerekli katkıyı sunacağı kaydedildi. Kulüplerin futbolcu ücretlerindeki indirim çalışmalarına TFF de destek verecek.

KASAPOĞLU: ASLOLAN LİGİN TAMAMLANMASIDIR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kulüp başkanlarına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

- Bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. Bu umudu diri tutmamız lazım. Spor bir rehabilitasyon ilacı. Değerli kulüplerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu süreçte sizlerin yanınızdayız. Ortak akılla bu sürecin bizi güzel bir sonuca getireceğine inanıyorum.

- Hepimiz için aslolan liglerin tamamlanmasıdır. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın yönlerdimeleri çok önemli. 1 sporcumuzun sağlığını hiçbir maça değişmeyiz.

- Kısa vadeli çözümler yerine kulüp ve federasyonların yeni yaklaşımlar benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. İdari, mali ve sportif anlamda yeni yaklaşımları ortaya koymak durumundayız.

- Bu sürecin Türk sporu açısından bir kazanım olmasını arzu ediyoruz. Üretim ve altyapı üzerine kurulu bir stratejimiz olacak.

- Kulüplerimizin karşılaşacağı sorunlarla ilgili devletimizin tüm kurumlarıyla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi çalışmaları sürüyor, nakit akışının tekrar başlayacağını ifade etmek istiyorum.