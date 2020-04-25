Süper Lig’e Haziran formülü
Bakan Kasapoğlu, TFF yönetimi ve kulüpler, ligin geleceğiyle ilgili tarihi belirledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in
geleceğine dair dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat
Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı’nın yanı sıra 18 Süper Lig kulübünün
başkanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.
Toplantıda UEFA’nın önceki gün liglerin ağustos ayına kadar
bitirilmesi kararının ışığında maçların ne zaman, nerede ve nasıl tamamlanması
gerektiğine dair ilk senaryo hazırlandı. 5 saat süren görüşmede Süper Lig’in
kalan 8 haftasının, salgının ülkemizdeki seyrinin de gözetilmesi koşuluyla 12-
13-14 Haziran’da oynanmaya başlanması fikri kararlaştırıldı.
Bu plana göre lig 26 Temmuz’da tamamlanacak. Kulüp
başkanlarının büyük bölümü karşılaşmaların herkesin kendi stadında seyircisiz
olarak oynayabileceği formatta yapılması görüşünü savundu.
Maçların tek bir şehirde oynanması düşüncesi kabul görmedi.
TFF yönetiminin, Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Bilim Kurulu
ile koordineli şekilde uygun şartların planlanması adına temasta olması karara
bağlandı. Mayıs ayının sonunda TFF, kulüpler ve ilgili bakanlıklar yeniden bir
durum değerlendirmesi yapıp şartlara göre yol haritasını güncelleyecek.
İŞTE EKONOMİK PLAN
Toplantıda liglerin durması nedeniyle ekonomik darboğaz
içine giren kulüplerin bu durumdan çıkması adına neler yapılabileceği de
görüşüldü. Yayıncı kuruluşun ödemeleri dondurmasının ardından Kulüpler Birliği
bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Hazırlanan rapor en
hızlı şekilde Spor Bakanlığı ile paylaşılıp kulüplerin mali sorunları
giderilmeye çalışılacak. Ayrıca amatör branşları olan kulüplerin buradaki
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri adına devletin gerekli katkıyı sunacağı
kaydedildi. Kulüplerin futbolcu ücretlerindeki indirim çalışmalarına TFF de
destek verecek.
KASAPOĞLU: ASLOLAN LİGİN TAMAMLANMASIDIR
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kulüp başkanlarına
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
- Bugünlerin geçeceğine inanıyoruz. Bu umudu diri tutmamız
lazım. Spor bir rehabilitasyon ilacı. Değerli kulüplerimize önemli
sorumluluklar düşüyor. Bu süreçte sizlerin yanınızdayız. Ortak akılla bu
sürecin bizi güzel bir sonuca getireceğine inanıyorum.
- Hepimiz için aslolan liglerin tamamlanmasıdır. Bilim
Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın yönlerdimeleri çok önemli. 1 sporcumuzun
sağlığını hiçbir maça değişmeyiz.
- Kısa vadeli çözümler yerine kulüp ve federasyonların yeni
yaklaşımlar benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. İdari, mali ve sportif anlamda
yeni yaklaşımları ortaya koymak durumundayız.
- Bu sürecin Türk sporu açısından bir kazanım olmasını arzu
ediyoruz. Üretim ve altyapı üzerine kurulu bir stratejimiz olacak.
- Kulüplerimizin karşılaşacağı sorunlarla ilgili devletimizin tüm kurumlarıyla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin desteklenmesi çalışmaları sürüyor, nakit akışının tekrar başlayacağını ifade etmek istiyorum.
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