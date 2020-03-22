Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

22 Mart 2020 Pazar, 22:49

Reuters’ta yer alan habere göre, Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk corona virüsü vakasına rastlanıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi karantina altına alındı.

Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıji tarafından yapılan açıklamaya göre, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

