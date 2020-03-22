Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs salgını Suriye’ye de sıçradı. Suriye'de ilk koronavirüs vakası teyit edildi.
Reuters’ta yer alan habere göre, Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk corona virüsü vakasına rastlanıldı. Test sonucu pozitif çıkan kişi karantina altına alındı.
Suriye Sağlık Bakanı Nizar el-Yazıji tarafından yapılan açıklamaya göre, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
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