Suriye’ye açılan sınır kapıları kapatıldı
Kilis’in Öncüpınar ile Çobabey Sınır Kapıları korona virüs tedbirleri kapsamında TIR geçişleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında Suriye’ye açılan en önemli kapılardan olan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bugün saat 08.00 itibariyle kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya konulan karar ile Suriye’ye ithalat, ihracat yapan iş adamları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günü birlik giriş çıkış yapanlar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş çıkış yapan gazeteciler olmak üzere tır geçişleri dışında tüm giriş çıkışlar Suriye’ye kapatıldı.
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