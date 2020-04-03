Tahir Elçi cinayetinin iddianamesi kabul edildi

03 Nisan 2020 Cuma, 15:02

Diyarbakır Bora Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışma sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede 3 polis hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, PKK'lı teröristin ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi.

İddianame, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, valilik ve emniyetten yargılamanın kentte yapılmasının kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağını sordu. Kabul edilen iddianamenin ardından ilk duruşmanın 21 Ekim 2020’de yapılacağı öğrenildi.