Tahliyelere ‘denetim’

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

İnfaz paketiyle ilgili çalışmalarını sürdüren AKP, önümüzdeki hafta ziyaret edeceği siyasi partilerin paketteki düzenlemelerle ilgili görüşlerini alacak. İstisna 5 suçla ilgili kapsamın genişletilmesinde siyasi partilerin önerilerinin etkili olacağı belirtilirken toplumda tepki oluşmaması için tahliye olacak hükümlülerin takibi için “koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik” hükümleri yeniden düzenlenecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dün ikinci yargı paketiyle ilgili basın açıklaması yaparken, infaz düzenlemesinde de son aşamaya geldiklerini söyledi. İnfaz paketinin üçüncü yargı paketi olacağını belirten Muş, “Meclis’te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı’na sunacağız” dedi.

İnfaz paketinin kapsamının genişletilmesi yönünde ilke kararı alan AKP, infaz mevzuatında “istisna suçlar” olarak sayılan terör, örgüt, cinsel istismar, uyuşturucu ve mükerrer işlenen suçlarda kapsamın nasıl genişletileceği konusunda muhalefetin tam desteğini almak istiyor. Bu suçlarda tahliye getirecek bir düzenlemenin olası siyasi risklerini tek başına almak istemeyen AKP, siyasi partilerden gelecek önerilere göre pakete son şeklini verecek.

‘TORBACILAR KAPSAMA ALINABİLİR’

Terör ve cinsel istismar suçlarının indirim kapsamına alınması beklenmezken, örgüt ve uyuşturucu suçlarında kademeli bir sisteme gidilebileceği kaydediliyor. Cezaevlerinde 60 bin dolayında torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu suçlularının bulunduğuna dikkat çekilirken Türk Ceza Yasası’nın “uyuşturucu imal ve ticareti”ni düzenleyen 188. maddesinin torbacılara verilecek cezaları içeren 3. fıkrasının istisna kapsamı dışına çıkarılabileceği kaydediliyor.

AKP, suç tipine bakılmaksızın infaz paketinin TBMM’de kabul edilmesiyle birlikte binlerce hükümlünün tahliye edilmesine gelebilecek tepkileri en aza indirmek için de “denetimli serbestlik” koşullarını yeniden düzenlemeyi planlıyor. “Tahliye edildiler, ama sıkı şekilde takip edilecekler” denilebilmesi için koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinin kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. AKP yöneticileri, “Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tahliye olacak hükümlülerin sıkı şekilde takibi mümkün olacak, nerede ne yapıyorlar anında tespit edilebilecek” görüşünü dile getirdi. AKP, suç ve ceza dengesinin iyi kurulabilmesi için Avrupa ülkelerindeki infaz sistemini de inceliyor.