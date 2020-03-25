Takipsizliğe itiraz

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Ailenin avukatı İlyas Doğan, “Bu olay, tipik bir Şule Çet vakasıdır” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili 3 Mart’ta takipsizlik kararı verdi. Kadirova’nın annesi Rano Xidirovna’nın avukatı İlyas Doğan, karara itirazın son günü olan dün nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’ne dilekçe vererek, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasını ve şüpheli Ünal hakkında “İşçi-işveren hiyerarşisini kullanarak cinsel saldırı, cinayet” suçlarından dava açılmasını istedi. İtiraz dilekçesini; İHD, ÇHD ve ÖHD üyesi 132 avukat imzaladı. Delillerin özensiz ve dikkatsizce toplandığı belirtilen dilekçede, Ünal, eşi, kızı ve Hilal adlı çalışanın olaydan önceki ve sonraki HTS kayıtlarının incelenmesi; “şüpheli Şirin Ünal’ın DNA örneği ile ölen Kadirova’nın anal sürüntüsünden elde edilen PSA antijenin karşılaştırması” talep edildi. ‘Cinsel saldırı’ iddiası “Öncelikle bahse konu cinayet davasında bir cinsel saldırı fiili mevcuttur” ifadesi kullanılan dilekçede, “Bu suçun failinin maktulün patronu konumundaki Şirin Ünal olduğu” savunuldu. Kadirova’nın geride bıraktığı veda mektubundaki yazının ona ait olduğuna ilişkin raporun yeterli olmadığı ve yeniden inceleme yapılması gerektiği belirtilen dilekçede, “Ölenin not yazdığı defterin yanında bulunan tükenmez kalem üzerinde niçin parmak izi yapılmamıştır? Genç, gelecek için kariyer planı yapan canlı ve neşeli olduğu tanık ifadelerine yansıyan birinin kabin görevlisi olmak için İngilizce öğrenme konusunda dershaneden arayanlara dönüş yapacağını söylemesinden birkaç saat sonra intihar etmesi ne kadar inandırıcı olabilir” soruları soruldu