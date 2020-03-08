Taksim'e çıkan metro ve füniküler hattı kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin kararı ile İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi ve Taksim'e çıkan metro ve füniküler hattı kapatıldı.
İstanbul’da bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bulunan Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek. Kadınların yürüyüşü öncesi Taksim barikatlarla kapatılırken, Taksim'e düzenlenen metro seferleri de durduruldu.
Metro İstanbul tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hatlarının tamamı saat 11.00 itibariyle kapatıldı.
Metro İstanbul'un açıklamasında "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 11:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" denildi.
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir.
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 8, 2020
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2020
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 11:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır.
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