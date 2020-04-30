Talep çok çözüm yok

30 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK başkan ve yöneticileri önceki gün tele-konferans sistemi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüştü.

Bütün çalışanların gelirini güvence altına alacak şekilde işten çıkarmaların durdurulması talebi öne çıktı. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilecek günlük 39 liralık ücretin ise kabul edilemeyeceğine dikkat çekildi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için aranan 450 gün prim ödeme şartının kaldırılması, işçi bir gün çalışmış olsa bile kısa çalışma ödeneği verilmesi talep edildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin salgına yakalanma ortalamasının 3.2 kat daha fazla olduğuna işaret etti. İşçi alacaklarının bu dönemde de ödenmeye devam edilmesi talebi görüşmede dile getirildi.

Görüşmede, tüm kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin yaşama geçirilmesi talebi bir kez daha iletildi.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, eğer ekonomik gerekçelerle süreç normalleşmeye götürülürse, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gideceğini, bu kararı Bilim Kurulu’nun, içerisinde TTB’nin de yer aldığı sağlık örgütlerinin vermesi gerektiğine işaret etti.

SICAK YEMEK BULAMIYORLAR

İşçi-memur konfederasyonları başkan ve yöneticilerinin, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la tele-konferansla yaptıkları görüşmede otel, misafirhane ve pansiyonlarda kalan sağlık çalışanlarının personel izinde olduğu için sıcak yemek bulamadıklarına dikkat çekildi. Sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmaması, hepsine tavandan ve sürekli ödeme yapılması da bir diğer önemli talep olarak öne çıktı.