Tarihi yarımadaya, yol açılmasına tepki
Ordu Perşembe’de birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı Yason Burnu’na yapılmak istenen “çevre düzenleme projesi”ne çevreciler tepki gösterdi.
Projenin telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in “kıyıları halka açacağız” dediğini ancak tersini yaptığını açıkladı.
Gönül, “Yason, Ordu’nun bir simgesi. Çivi bile çakmak yasak. Projenin durdurulması için imza kampanyası başlattık” ifadelerini kullandı.
CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel de, “Yason Burnu’na uçtaki fenere kadar yol vurulur mu? Zaten burası daracık bir yarımada. Sadece girişte otopark, tuvalet ve ufak dokunuşlar denilmişti.
Ufak dokunuş bu mu Hilmi Güler? Dokunmamışsınız, kepçeyle kazı yapmışsınız” dedi.
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