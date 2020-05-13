Tatil başka bahara kaldı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Turizmciler, koronavirüsün yarattığı korku ve belirsizlik sebebiyle bu yıl yabancı turistten umudunu kesti, yüzünü yerliye döndü. Yurttaş ise salgının ne zaman biteceği konusundaki endişelerin sürmesinden dolayı temkinli. Bir kısmı çoktan tatil planından vazgeçti. Otel yerine karavan gibi alternatifleri değerlendiren bir diğer kısım ise tatile ayıracağı bütçeyi kıstı.

Dün online bir basın toplantısı düzenleyen Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Geçen yıl otel tatili ağırlıklı seyahat edenler yaklaşık 12 milyon civarındaydı. Bu yıl 9 milyona gerileyeceği öngörüyoruz. Yıl sonunda iç pazarda yüzde 30-35 civarında bir daralma yaşanabilir” dedi.

Tatilsepeti.com’un yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla hazırladıkları anketin bazı sonuçları ise şöyle:

“Bu sene tatile gitmem” diyenlerin oranı yüzde 41.

Yüzde 62’si tatil bütçesini azaltacak.

Yüzde 67’si tatile kendi araçlarıyla gidecek.

Hangi önlemlerin istendiğine ilişkin soruda, birinci öncelik “yüzde 50 doluluk ile misafir kabulü”, “odalar en az 24 saat boş bırakılsın” olarak öne çıktı.