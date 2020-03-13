Tatil kararı sonrası otobüs terminaline hücum

13 Mart 2020 Cuma, 01:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine, birçok ilde üniversite okuyan öğrenciler memleketlerine dönebilmek için terminallere akın etti.

Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.

Otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

İNTERNET SİTELERİ ÇÖKTÜ

Öte yandan yaşanılan yoğunluk sebebiyle Pamukkale, Metro ve Kamilkoç gibi bir çok otobüs şirketinin sitelerinde yavaşlamanın olduğu ve bazı durumlarda giriş sağlanamadığı görüldü.

KOCAELİ'NDE EK SEFER PLANLARI YAPILDI

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Başkanı Halil Baylam, otogarda yaşanan yoğunluğun ardından önlemler alındığını ifade ederek, "Şu an için aksama yaşanan bir sefer yok. Terminalimizde her şey normal. Tatil haberi akşam üzeri belli oldu zaten otobüslerin çoğunda boş yer vardı. Yer bulamayanlar da yarına rezervasyon yaptı. Yarın sabah saatlerinde talepleri değerlendirip gereken yerlere gerektiği sayıda ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.