Tatil kararı sonrası otobüs terminaline hücum
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 3 hafta süreyle tatil edileceğini duyurulmasının ardından öğrenciler otogarlara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine, birçok ilde üniversite okuyan öğrenciler memleketlerine dönebilmek için terminallere akın etti.
Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs biletleri kısa sürede tükendi. Bazı otobüs firmaları mevcut kapasite ile yolcu taleplerine cevap veremeyince ek seferler oluşturdu.
Otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.
İNTERNET SİTELERİ ÇÖKTÜ
Öte yandan yaşanılan yoğunluk sebebiyle Pamukkale, Metro ve Kamilkoç gibi bir çok otobüs şirketinin sitelerinde yavaşlamanın olduğu ve bazı durumlarda giriş sağlanamadığı görüldü.
KOCAELİ'NDE EK SEFER PLANLARI YAPILDI
Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Başkanı Halil Baylam, otogarda yaşanan yoğunluğun ardından önlemler alındığını ifade ederek, "Şu an için aksama yaşanan bir sefer yok. Terminalimizde her şey normal. Tatil haberi akşam üzeri belli oldu zaten otobüslerin çoğunda boş yer vardı. Yer bulamayanlar da yarına rezervasyon yaptı. Yarın sabah saatlerinde talepleri değerlendirip gereken yerlere gerektiği sayıda ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.
Video Haberler
- Tayland'da aç kalan maymunlar isyan etti
- Çekirgeler İran’ı istila etti, Türkiye’ye gelirler mi?
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!