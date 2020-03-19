TBB: Bankalar kredi kanallarını açık tutsun

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara kredi kanallarının açık tutulmasını tavsiye etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 12:03

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla tavsiye niteliğindeki bazı kararlar alındığını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, "Bankacılık sektörü ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecek" denildi. 

Birlik bankalara kredi kanallarının açık tutulmasını tavsiye etti. 

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