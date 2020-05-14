TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan çoklu baro sistemiyle ilgili açıklama

14 Mayıs 2020 Perşembe, 16:10

Feyzioğlu açıklamasında, "Barolar, hukukun üstünlüğünün, savunma ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu sebeple, baroların seçim sistemine ilişkin başlayan tartışma sadece avukatları değil, tüm toplumu ilgilendirmektedir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'nin bu süreçte yaptıklarını anlatan Feyzioğlu, "İlk olarak şunu ifade etmeliyim. Tercih ettiğimiz yöntem kavga değil etkili iletişimdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği olarak ilk günden itibaren, ilgili her kurum ve yetkili ile yakın temas halinde olduklarını belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik konusu gündeme geldiğinde Yönetim Kurulumuz barolarımıza, elimizde her ne kadar somut bir teklif metni olmasa da kamuoyunda tartışılan hususları esas alarak görüşlerini sordu. Bazı barolarımız bildiri şeklinde, bazı barolarımız da ayrı ayrı gönderdikleri yazılarla görüşlerini ifade ettiler. Elimize ulaşan görüşleri sözlü olarak ilgili tüm makamlara ilettik. Görüşler tamamlandığında, yazılı olarak da sunacağız."

'SOMUT BİR METİN YOK'

Baroların seçim sistemine ilişkin yapılması düşünülen değişiklikle ilgili bir teklifin henüz Meclis'e sunulmadığı için elde somut bir metin olmadığını aktaran Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Öte yandan, basına yansıyan haberler ile sürekli yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde şunu söylememiz mümkün. Değişikliğe ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar iki alternatif olarak beliriyor:

1) Baro kurullarının seçiminde, tıpkı TBMM'nin oluşumunda olduğu gibi nisbi temsilin getirilmesi ve baroların delege sayılarının artan avukat sayılarına göre yeniden düzenlenmesi.

2) Çoklu baro. Yani belirli sayıda avukatın bir araya gelerek bir ilde baro kurması. Böylece her ilde birden çok baro kurulabilmesi."

'BAROLARIN FARKLI GÖRÜŞLERİ VAR'

Çoklu baronun "Bir ilde dileyen belli sayıdaki avukatın bir araya gelerek baro kurması" olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de istisnasız tüm barolar, çoklu baro sistemine karşıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak biz de dünyada örneği olmayan bu 'sistem'in sakıncalarını, konu birkaç sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu o zaman kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını somut gerekçelerle anlatıyoruz" dedi.

Açıklamasında nisbi temsil konusuna da değinen Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Barolarımızın bu konuda farklı görüşleri var. Barolarımızın bir kısmı sistemin aynen kalması gerektiği düşüncesinde. Bir kısmı, nisbi temsili destekliyor. Bunlardan bir kısmı sadece TBB delegasyonunda nisbi temsil olmalı diyor. Bir kısmı da örneğin mensup sayısı 1000'i geçen barolarda değişiklik yapılsın görüşünde."

Açıklamasında tartışmaları, görüşleri ve çeşitli çalışmaları özetlediğini söyleyen Feyzioğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm iletişim kanallarını açık tutarak görüşlerimizi dile getiriyoruz. Gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin Türkiye Barolar Birliği'ne yüklediği sorumluluğu bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da en etkili şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.