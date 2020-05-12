TBMM'den "koronavirüs" iddiasına yanıt

12 Mayıs 2020 Salı, 14:48

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Meclis Hastanesi’ne başvuran yemek dağıtımında görevli bir personelin koronavirüs olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Atakan Bayraktar isimli Meclis çalışanının Meclis'te yapılan testin sonucunun negatif çıktığı, ancak akciğer iltihabı nedeniyle her hangi bir şüpheye yer vermemek için Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği" belirtildi.



TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Atakan Bayrak isimli hasta 11.05.2020 tarihinde saat:10.30’da aile hekimliği polikliniğine spor yaparken omuz ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Doktorumuz akciğer grafisi ve akciğer tomografisi istemiş ve akciğer tomografisi sonucuna göre hastayla ilgili covit-19 şüphesi doğrultusunda 112 ekibi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevki sağlanmıştır. İlgili hastanede hastaya bronşit tanısı konmuş olup, evinde istirahat etmesi gerektiği söylenerek taburcu edilmiştir. Hastanın covit-19 test sonucu negatif çıkmıştır."