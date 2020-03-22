Teması sıfırlayın

22 Mart 2020 Pazar, 02:00

Mücadelede başarıya ulaşılmasının nesnel yansıması, test yapılan yurttaşlar arasında virüs bulaşanların oranındaki azalma olacak. Son iki günde bu yönde bir bulguya rastlanmadı. Ancak artış olmaması da morallerin şu aşamada bozulmamasını sağlıyor.

Türkiye, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla şimdiye kadar birçok önlem aldı. İlk başlarda yurtdışından gelenlere uygulanan işlemler başarıyla yürütüldü. Ancak herkesin kabul ettiği bir nokta var ki, bu hataydı. Umreden dönen büyük bir kitlenin kontrol altında tutulmadan toplumun arasına karışmaları. Türkiye açısından zincirin kopan halkası bu nokta oldu. Bu noktada önlenemeyen bilinçsizlik, yayılmanın da en önemli nedeni olarak ön plana çıkıyor. Umreden dönen yurttaşların ülkenin her noktasına dağılması nedeniyle de Türkiye, virüs riskiyle tüm coğrafyasında karşı karşıya kalmış durumda.

YENİ ÖNLEMLER

Son iki gündeki verilerden yola çıkan Sağlık Bakanlığı, bilimsel kurulun da önerileri doğrultusunda yeni önlemler açıkladı. Özel ve vakıf hastanelerinin virüsle mücadele katılmasını sağlamak, hastalanacak insan sayısında bir artış beklentisini de ortaya koyuyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de bir sınavdan geçiyor. Başarılı olduğumuz noktalar olduğu gibi eksiklerimiz de var. Ancak bilim kurulunun çalışmaları ve sağlık çalışanlarının özverisi ülkenin sigortası olarak görülüyor. Şurası kesin, bu savaşı onlar kazanacak.

Yeni önlemler peş peşe geliyor. Uçuşlar durduruluyor, grup grup işletmeler kapatılıyor. Alınacak önlemler önümüzdeki dönemde daha da kapsamlı hale gelebilir. Her sabah yeni önlemlere uyanabiliriz.

YURTTAŞLARA ÖNERİLER

İngiltere’den İtalya’ya, ABD’den İspanya’ya her ülkede ekipman eksikliği ortak bir sorun. Sağlık personelini koruyacak, maske, eldiven ve arındırma sıvılarının eksikliği, tüm önlemlere karşın ülkemizde de yaşanıyor. Yurdun her yerinden bu tür yakınmalar haber merkezlerimize ulaşan en önemli konu. Türkiye’nin bu ürünleri üretme noktasında sıkıntısı yok. Bu açık hızla giderilmeli.

Diğer bir konu ise test sayısının artırılması... İlk başlarda panik havasının oluşmaması için testlerin Ankara’da tek merkezde toplanması anlaşılır bir önlemdi. Ancak sağlıklı veriler alabilmek için test sayısını artırıp yaygınlaştırmak da artık kaçınılmaz.

Ancak görüştüğümüz uzman doktorların en çok üzerinde durduğu önlemi sona sakladık. Uzmanlar temas sorununun özellikle yurttaşlarımıza etkili bir şekilde anlatılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kişisel olarak ellerin ağız, burun ve göz ile temasının en aza indirilmesi önemli. Başka bir boyutu ise başka insanlarla olan temas... Bir uzman doktor, “İnsanlarımız teması sıfırlamalı. Bu hem kendi sağlığı hem de başkalarının sağlığı açısından yaşamsal önemde. Temasın kesilmesi konusunda her insanın öncelikle durup düşünmesi lazım. Zorunlu olmamasına karşın bir insanla yan yana gelenler, kendi temas ettiği insanlardan alınan riski karşısındakine, onun temas ettiği insanlardan alınan riskin kendisine yansıdığını unutmamalı. Bu konuda 10 gün boyunca sağlanacak başarı, sorunun gidişatını olumlu yönde değiştirir” değerlendirmesini yapıyor.

Virüsün Türkiye’ye olası etkileri, bilim insanlarının öngörüleriyle tamamen örtüşüyor. Gerisi bize, bizim “teması sıfırlamamıza” kalmış durumda. Tüm ülke olarak bu kuralı başarıyla uygularsak, virüs bulaşan yurttaş sayısı ve toplumsal hasar azalacak. l ANKARA