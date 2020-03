Terim: Çok yazık oldu

08 Mart 2020 Pazar, 22:36

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Ama oyuncuların ortaya koyduğu karakter ve isteklerinden memnunum" dedi.

2-2 biten karşılaşmanın ardından, "Emekçi tüm kadınlarımıza mutlu olacakları bir dünya diliyorum ve tüm emekçi kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" diyerek sözlerine başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle başlangıcı çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için parantez açmalı. Açıkçası oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Sivasspor evinde güçlü bir takım. Sezon başından beri çok iyi götüren bir takım. Açıkçası eğer, ilk yarının sonuna 2 farkla girseydik ikinci yarı bambaşka bir oyun olacaktı. Buna rağmen yine kazanabilirdik. Ama oyuncuların ortaya koyduğu karakter ve isteklerinden çok memnunum. Oyun disiplini, oyun düşüncemize uymaları ve performanslarından memnunum. 2 puan kaybettik, yazık oldu diyebiliriz. Sonucu hak etmedik. Bazen 2 puan kayıplar, 1 puan kazançlar, Rabbimin bir bildiği var herhalde" dedi.

Kaybedilen 2 puanın kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini ifada eden Fatih Terim, penaltı pozisyonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Böyle oynamaya devam ederiz inşallah. Eskiden güzel bir tabir vardı: 'O formanın hakkını ver, hangi sonucu alırsan al.' Bugünkü onu gösteriyor. Hak etmediğimiz sonuçtu ama böyle devam edersek hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama bir defa pozisyon gri, net değil, hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, VAR devreye girmez. Hakem görmüş vermemiş, olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene bundan net olan bir penaltı vardı Rize'de ve Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi? Mete hoca son zamanlarda formda bir hakem. Saracci'nin de kırmızı kart görmesi gerekirdi, direkt. Burada vermemiş hakem, çok ağır hatalar da çağrılıyor. Yoksa o penaltıydı, bu ofsayttı bunlara girmem. Ben bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız bir yerde, yüzde 100 gol pozisyonu değil, kenarda. Ben böyle biliyorum en azından. Bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuda, en azından biz ufak bir anekdot bırakmış olalım" dedi.

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

Son 10 maça girilen atmosferde her puanın büyük önemi olduğunu hatırlatan Terim, "Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen takım için her puanının kıymetini bilmek lazım. Bugün bu 2 puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi. Önemli kelimesi bundan sonraki her maç için kullanılacak kelimedir. Bundan sonra bir devre daha yok. Böyle bakınca her maç, her puan önemli. Telafi ederiz, edeceğiz" dedi.

Evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de "Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiç bir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde, kendi seyircimizle beraber, alıştığımız rutin oyunu ortaya koyacağımıza inanıyorum ve de kazanmak için, her zamanki gibi Galatasaray sahaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Fikstürlerin zor ve kolaylığı ile hiç ilgilenmediğini ifade eden Fatih Terim, "Teknik direktörlerin 3 puan kadar hoşuna gidecek, kendini mutlu edecek şey futbolla ilgili iyi sözlerdir. İyi futbol oynamaya devam ederiz. Benim fikstürle hiç alakam olmadı. Bu zor, kime göre neye göre zor. Bugün maç öncesi tahmin yapsanız öyle bir tablo çıkar mı? Hayır. İstenildiği gibi başlamış Sivas ama sonradan başka bir duruma geçilmiş. Oynamazsanız hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman nerede olursa olsun kaybetme ihtimaliniz çok az. Ancak böyle ekstra olmayan işler olursa 2 puan kaybedersiniz. Kağıt üstünde bunu söyleyebiliriz. Şampiyonluk adayları ile oynamıyorsunuz ama her maç 0-0 berabere başlıyor. O dediğiniz takımlara, kaybedilen puanların haddi hesabı yok. Oynamanın asıl sorunu çözücü olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ve evvelki sene son 7-8 maç, televizyonlarda ve gazetelerde tartışıldı ve sonuç olarak Galatasaray'ın fikstürün zor olduğu söylendi ama biz zoru kolay ettik. Zorlar kolay olduğunda siz de şampiyon olursunuz. Kağıt üstünde hiç itirazım yok ama futbol pratikler oyunu. Teoriler çoğu zaman tutmuyor. Ben nerede olursa olsun oynamaya bakarım" dedi.