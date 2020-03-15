Terör örgütü HTŞ üyesi Hatay'da yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü Hayat Tahrir-i Şam (HTŞ) üyesi C.A., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
Suriye sınırdan yasadışı olarak Türkiye'ye giren bir kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan kontrolünde isminin C.A. olduğu, terör örgütü HTŞ üyesiliğinden Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında askeri yasak bölgeye girme suçundan da tahkikata başlandığı bildirildi.
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