Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Özdemiroğlu, ayrımcılık yapılmasını eleştirdi: Risk aynı ödeme yok

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Hükümetin koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme öngörürken, aralarında taşerondan kadroya geçirilen işçilerin de bulunduğu hastane çalışanlarını kapsam dışında bırakması tepki çekti. Tez-Koopİş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kapsam dışında bırakılan işçilerin taleplerini paylaştı. Sendikaya iletilen mesajlardan bazıları şöyle:

- Hastayla birebir daha fazla muhatap olan bizleriz çünkü hastanın laboratuvar istemlerinden, radyoloji istemlerine, ameliyathane önlüklerine kadar yardımcı personeller yardım etmektedir. Hastayla sürekli doktordan daha fazla temas halinde. Hastanın muayenesi 5 dakika sürerken sekreter ve yardımcı personeller hastayla daha fazla vakit geçirmektedir ve daha fazla risk altında.

- Hasta kabul personeli olarak çalışıyoruz. Hastanede hastayı ilk karşılayan personel biziz. Dolayısıyla hastanın taşımış olduğu bütün enfeksiyonları kapacak bir birimde çalışıyoruz.

- Kimi mesai arkadaşımız ailesinin sağlığından endişelenerek evlerine dahi gitmemekte. Temizlikçi, bilgi işlemci, güvenlik görevlisi sağlık çalışanlarından ayrı tutulmamalı.

- Memur, doktor, hemşire, temizlik görevlileri ile birlikte bir bütün olarak bir arada çalışıyoruz. Koruyucu ekipmanlar sınırlı olduğu için 4 D işçilerine de sınırlı veriliyor. (Günde 1 maske ve eldiven)

- Hastane çalışanları ayırt etmeksizin doktoru, hemşiresi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve veri hazırlama elemanlarıyla bir bütün olarak tanınmalıdır. Kadroya geçirilen işçiler de sağlık çalışanlarıdır. Hasta bakıcı, veri giriş personeli, tıbbi sekreter, hizmetli, laborant, santral, biomedikal vb. çalışanları bütünüyle sağlık çalışanı ve ayrım yapılamaz.

- Sağlık çalışanları için düzenleme yapılırken doktoru, hemşiresi, hastabakıcısı, veri giriş kayıt elemanı, laboratuvar çalışanı, aciller, ameliyathane, yoğun bakım, hasta servisleri, poliklinik çalışanları, eczane çalışanı ve diğer bütün çalışanlar bir bütün olarak değerlendirilmeli

ONLAR DA FEDAKÂR

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, sağlık personeline verilmekte olan ek ödemenin 3 ay süreyle tavandan yatırılacağına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Üniversite ve şehir hastanelerinde memur, güvenlik görevlisi, şoför, veri kayıt memuru vb. işlerde çalışan personel sağlık personeli sayılmadığı için bu ödemelerden yararlanamamaktadır. Şimdiye kadar uygulanmakta olan bu sistemin yanlışlığını tartışacak değilim ama özellikle hastanelerde hastayı karşılayarak onun kayıt işlemini sağlayan ve burada birçok kötü muameleye maruz kalan veri kayıt görevlilerinin, bıçaklanan güvenlik görevlilerinin dünyada yaygınlaşan korana hastalığı sürecinde evlerinden, eş ve çocuklarından ayrı kalarak fedakârca mücadele eden diğer sağlık personelinden hiçbir farkları yoktur. Bu 3 aylık süreçte sağlık tesislerinde çalışan tüm personele kadroları veya görevleri nedeniyle ayrım yapılmaksızın bu ödemenin yapılması gerektiğine inanmaktayım. Bu savaşı hastanelerimizde fedakârca çalışan her türlü kadro ve unvandaki arkadaşlarımızın azim ve kararlılığı ile kazanacağız.” Özdemiroğlu ayrıca Avustralya’da market işçilerinin bağlı olduğu sendikanın çalışanlara saat başı 5 dolar ekstra ücret verilmesini talep ettiğini belirterek, “Aynı talep benzinlik ve eczane çalışanları için de yapılmış. Biz de Türkiye’deki market işçileri için devletten saat başı 5 lira talep ediyoruz” dedi.

YAKIN TEMAS VAR

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da “Koronavirüs şüphelileri ve hastaları ile yakın temas kuran hemşire, veri giriş elemanları, temizlik işçileri ve hasta bakıcılar gibi bu zorlu sürecin görünmeyen kahramanları olan hastane çalışanlarımız ek ödeme ücreti konusunda neden görmezden geliniyor, ayrımcılık yapılıyor? Aynı mesai saatlerinde ve aynı risklerle çalışan bu personele ayrımcılık yapılmamalı, ek ödemeden yararlandırılmalı” dedi.