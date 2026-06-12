Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' ve 'Cumhur İttifakı' açıklaması: 'Hiçbir şeye imkânsız diyemem'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla partinin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin iç ve dış politikada izleyeceği çizgiye ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada kullandığı "Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" sözlerini "korkunç" bulduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'OSMANLI' VURGUSU: UYKULARIM KAÇTI

Özgür Özel, "Yani bu çok tehlikeli sinyal veriliyor. Burada iki ihtimal görüyorum. Bu ihtimallerden bir tanesi, bu yaygın konuşulan meseleye kendini uyumlayarak butlan yönetiminin hem Amerika'dan hem Türkiye'deki düzenden, rejimden meşruiyet arayışı. Beni tanıyın, sizinle yürüyeyim. Bu korkunç, bu çok kötü bir şey. Yok öyle değil, gerçek niyet gerçekten böyle bir anlaşmaya varılmış ve burada yer almaya Cumhuriyet Halk Partisi sürüklenecekse, hani bu çok daha korkunç bir durum. Benim uykularımı kaçıran kendi durumum değil. Butlan ilan edildiği gece yattım uyudum. Ertesi sabah saldıracaklardı, yattım uyudum. Yağmurun altında meclise kadar yürüdük, yattım uyudum. Ama o ifadeleri duyduktan sonra uykum kaçtı dedi.

Özel, "Bu Barack’ın ve Cumhur İttifakı'nın diline dahil olması üzerinden uykularım kaçtı benim. Sürekli aklıma bu nasıl olabilir diye düşünceler geliyor" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR' İHTİMALİNE YANIT: HİÇBİR KONUDA KEFİL OLAMAM

CHP lideri, Kılıçdaroğlu ve ekibinin fiili olarak Cumhur İttifakı'nın içine dahil olabilme potansiyellerinin de bulunduğunu söyleyerek şöyle söyledi:

"Şimdi son bir ayda yaşadıklarımızdan sonra hiçbir şeye imkânsız diyemem. Kimseye bu noktada kefalet koyabilecek durumda değilim. Çünkü ne gördüm? 19 Mart'ta Ekrem Başkan tutuklanmadan üç hafta önce, bayramdan hemen önce İmamoğlu tutuklanacak diyen gazeteci Sinan Burhan, ister yazın ister yazmayın, bunu TGRT'de canlı yayında söylemişti. Bu gazeteci geçen hafta partiden ihraç edilecek isimleri saydı. O sırada butlan yönetimindeki arkadaşlarımız, ihraç yok gündemimizde diyorlardı soranlara. Özellikle bizim milletvekillerine ihraç yok diyorlardı. Bu cümlelerin üzerinden bir hafta geçti. Dediği isimleri partiden ihraç ettiler. Şimdi öyle bir noktadayız ki Akın Gürlek'ten iyi haber alan ve verdiği bilgilerin, operasyon bilgilerinin doğru çıkmasıyla övünen kişi, CHP yönetiminde kimlerin partiden atılacağını tam isabet biliyor.. Bu kısmını doğrulatamam, şudur diyemem. Ancak hani gazetecilerin sorması lazım mesela, Akın Gürlek'le oturup kaç kez görüştünüz diye, şu anda partinin avukatı olan kişiye. Şimdi bize her yerden; defalarca görüşüldü, bütün adımlar birlikte planlandı deniyor mesela. Ondan sonra, bu kısmı da önemli. Ben bunlara bir ay öncesine kadar, hayır, olmaz, yapmazlar, inanmam diyordum. Bana bir ay önce deseniz ben bu butlan yönetiminde gelen arkadaşların hepsine kefil olurdum böyle bir şeye kalkışmazlar CHP'yi çizgisinden saptırmazlar diye. Ama hem duyduğum Orta Doğu lafları hem de bu ihraçları TGRT'de bir hafta önce duyup MYK üyeleri yok öyle bir şey derken liste sonra çıkıyor ve Sinan Burhan'ın liste tam isabet kaydediyor. O yüzden artık hiçbir konuda hiçbirine kefil olamam."

Özel, konunun devamında da şöyle dedi:

"Normalde bir ay önce siz bana sorsanız bu iş olmadan önce, butlan kararı çıksa da partiye gelseler de yönetimde kalmaya çalışsalar da bu başka bir şey ama Cumhur İttifakı'na yanaşırlar mı dendiğinde, ben derdim ki yok ya böyle bir şey olmaz. Ama şu yaşadıklarımızı, biraz önce söylediklerimizi görünce ben artık onlara kefil olamam, yapmazlar diyemem. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında söylemiyorum. Bir bütün halinde baktığım tablodan görüyorum yani. Yani şunu demiyorum. Kemal Bey sarayın adamı falan. Hani böyle basit kolay tüketilen cümleler var böyle. Bu anlamda söylemiyorum, şu anlamda söylüyorum. Öyle şeyler gördük yaşadık ki hal, tutum, tarz, söylem çok kötü ve bu yüzden bir ay öncesinde hayır olmaz dediğim bir şeye şu anda olmaz diyemiyorum."