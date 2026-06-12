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Son dakika... Kılıçdaroğlu MYK'si toplanmıştı: CHP'deki 'butlan' yönetiminden 2 belediye başkanı için ihraç talebi

Son dakika... Kılıçdaroğlu MYK'si toplanmıştı: CHP'deki 'butlan' yönetiminden 2 belediye başkanı için ihraç talebi

12.06.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Kılıçdaroğlu MYK'si toplanmıştı: CHP'deki 'butlan' yönetiminden 2 belediye başkanı için ihraç talebi

Son dakika haberi... CHP'nin 'butlan' MYK'si, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "mutlak butlan" yönetimindeki MYK'si, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, boşalan Grup Başkanvekillikleri ve "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında bazı il başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu partililerin durumu ele alındı.

Parti genel merkezinde yapılan toplantının gündeminde, Grup Başkanvekilleri ataması, PM toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na ilişkin tutum bulunuyordu.

2 BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

Mutlak butlan yönetimi, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ihracını istedi.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, "Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

GÖKHAN GÜNAYDIN VE ALİ MAHİR BAŞARIR'IN CHP GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran çarşamba günü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliğiyle aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu 9 milletvekilini ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk kararı vermişti.

Bugün ise CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülmüştü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırılmıştı.

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