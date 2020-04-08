TFF maaş indirimine karışmıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'deki koronavirüs ortamı üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. Futbolun durmasıyla yaşanan mali ve idari sorunları çözmek istediklerini belirten Özdemir, kulüplerin bu konudaki yaklaşımlarına müdahil olmayacaklarını söyledi.
Özdemir şöyle konuştu:
"Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek. Kulüpler hangi futbolcuyla, hangi şartlarda anlaşmış, hangi sözleşmeleri yapmış ben bilmem ki. Her kulübün maddi durumu ve şartları farklı. Onlar kendisi değerlendirecek.
Bankalarla kulüpler arasında yapılan anlaşmalar kulüpleri ilgilendiren bir durum. Her kulüp kendi mali şartlarına göre bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir.”
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