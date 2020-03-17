TFF yine erteleyemedi!

17 Mart 2020 Salı, 16:52

TFF yine erteleme kararı alamadı.

Seyircisiz oynama formülü ile futbolcu, antrenör ve hakemleri tehlikeye atan TFF, tüm dünya liglerinin ertelenmesine karşın, "askıya alma" kararını 'tek başına veremedi. Topu da bilim kuruluna attı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Önce aldığımız karar geçerli" diyerek topu bilim kuruluna attı.Nihat Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek" dedi.

UEFA'nın EURO 2020'yi 1 yıl sonraya bırakmasının ardından TFF'nin bu kararsızlığı, "Erteleme kararı yarınki Bİlim Kuruluna bırakıldı" diye yorumlandı.



