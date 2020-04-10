TFF’den liglerin kaderi ile ilgili açıklama

10 Nisan 2020 Cuma, 18:36

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA’nın salgın sonrası maçların oynanmasını istediğini söyledi.

Türkiye’nin de bu doğrultuda hareket edeceğini söyleyen Yardımcı, ay sonuna kadar takvimin belli olabileceğini vurguladı.

Servet Yardımcı’nın açıklamaları şöyle: “Belçika liglerin tescil edilmesi konusunda duyuru yapmıştı. Ancak bu kararı 24 Nisan'a ertelediler. 23 Nisan'daki UEFA yönetim kurulunun durumuna göre tekrardan kararı gözden geçirecekler. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor.

UEFA, bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor. Sonuçları, 21 Nisan itibariyle görmüş olacağız. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor.

UEFA, kendi şampiyonalarının da bitirilmesini çok istiyor, arzuluyor. UEFA, maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendiriyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.' kararını verebilir.

Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız.

UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek.”