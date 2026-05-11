Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.

MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE KADAR OLDU? Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Güncel oranlar üzerinden 1 milyon TL tutarındaki anaparanın 32 günlük net getirisi şu şekilde şekillendi:

1.000.000 TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 21 bin 179 TL

21 bin 179 TL Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 25 bin 315 TL

25 bin 315 TL Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28 bin 570 TL

28 bin 570 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 28 bin 932 TL

28 bin 932 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 29 bin 293 TL

29 bin 293 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Yüzde 41,25 Net Kazanç: 29 bin 836 TL

29 bin 836 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30 bin 16 TL

30 bin 16 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30 bin 16 TL

30 bin 16 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 30 bin 378 TL

30 bin 378 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 30 bin 378 TL

30 bin 378 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Yüzde 42,25 Net Kazanç: 30 bin 559 TL

30 bin 559 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 559 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30 bin 740 TL

30 bin 740 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30 bin 740 TL

30 bin 740 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,8

Yüzde 42,8 Net Kazanç: 30 bin 957 TL

30 bin 957 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL

TÜRKİYE FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 28 bin 397 TL

28 bin 397 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 30 bin 90 TL

30 bin 90 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 28 bin 106 TL

28 bin 106 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 106 TL