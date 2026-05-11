Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu
Paylaş

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

11.05.2026 10:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Nisan ayı enflasyon verileri ve TCMB kararları sonrası bankaların mevduat faiz oranları yüzde 45 seviyesine ulaştı. Türk Lirası varlıklarına yönelen yatırımcılar için 1 milyon liranın 32 günlük banka banka net getirisi hesaplandı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Mevduat faizi getirilerinde son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Güncel oranlar üzerinden 1 milyon TL tutarındaki anaparanın 32 günlük net getirisi şu şekilde şekillendi:

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

1.000.000 TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ZİRAAT KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 21 bin 179 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 25 bin 315 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 28 bin 570 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 932 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 29 bin 293 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,25
  • Net Kazanç: 29 bin 836 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 30 bin 16 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 30 bin 16 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 30 bin 378 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,25
  • Net Kazanç: 30 bin 559 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 559 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ODEABANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 30 bin 740 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 30 bin 740 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,8
  • Net Kazanç: 30 bin 957 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

TÜRKİYE FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 28 bin 397 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 30 bin 90 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 28 bin 106 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 106 TL
Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat

İlgili Haberler

Büyük Ankara buluşmasında ‘Çalışılan dönem nasıl yok sayılır’ diye sordular
Büyük Ankara buluşmasında ‘Çalışılan dönem nasıl yok sayılır’ diye sordular Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği “Büyük Ankara Buluşması” düzenledi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.
Altın fiyatlarında Trump darbesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi...
Altın fiyatlarında Trump darbesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi... 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek
Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek ABD ile İran arasındaki barış mutabakatının sağlanamaması ve bölgede tırmanan gerilim, küresel petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak yurtiçinde akaryakıt zamlarını yeniden gündeme getirdi. Enerji maliyetlerindeki bu artışın doğrudan motorin fiyatlarına yansıması beklenirken, yarından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte büyükşehirlerdeki litre fiyatlarında yukarı yönlü değişimler yaşanması öngörülüyor.