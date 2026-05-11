Mevduat faizleri yeni haftada yükseldi: 1 milyon liranın 32 günlük net getirisi belli oldu

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. 2025 yılından bu yana istikrarlı bir yükseliş sergileyen faiz oranları yatırımcısına reel getiri sağlama yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda gözler bankaların hoş geldin faizlerine çevrildi.
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI FAİZLER HAREKETLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre 2026 yılı Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyonun yüzde 32,37 seviyesine tırmanması Türk Lirası varlıklarındaki getiri arayışını hızlandırdı. Yatırımcılar bir sonraki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısının yapılacağı 11 Haziran 2026 tarihine kadar en yüksek faizi veren bankayı bulmak için yarışıyor.
MERKEZ BANKASINDAN SIKI DURUŞ MESAJI
Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Kurulun açıklama metninde yer alan ifadeler likidite yönetiminin önümüzdeki günlerde daha da sıkılaşabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.
1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Bazı özel bankaların yarışa dahil olmasıyla mevduat faiz oranları yüzde 45 bandına kadar dayandı. Güncel oranlar üzerinden 1 milyon TL tutarındaki anaparanın 32 günlük net getirisi şu şekilde şekillendi:
1.000.000 TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 21 bin 179 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 28 bin 570 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 28 bin 932 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 932 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 29 bin 293 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 41,25
- Net Kazanç: 29 bin 836 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 836 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,25
- Net Kazanç: 30 bin 559 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 559 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,8
- Net Kazanç: 30 bin 957 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 957 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 44
- Net Kazanç: 28 bin 397 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 397 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 30 bin 90 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 90 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 28 bin 106 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 106 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.