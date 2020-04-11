TGC ve Basın Konseyi’nden “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 14:42

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı döneminde basılan gazeteler dağıtılamadığı için yurttaşın haber alma hakkının engellendiğine, basın kuruluşlarının da çok ciddi zarara uğradığına dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu çağrı yaparak İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununu çözmelerini istedi.

TGC: DARBE DÖNEMLERİNDE DAİR VATANDAŞ GAZETEYE ULAŞIRDI

TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

* Türkiye’de iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Bu süreçte gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır. Darbe dönemlerinde dahi vatandaşın ekmek gibi, gazetelere de ulaşım hakkı sağlanmıştır.

* Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Valilikler gazetelere ve vatandaşlara yönelik hiçbir açıklama yapmamıştır. Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır.

* Bu süreçte basılan yüz binlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır. Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır.

* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması’ için çağrı yapıyoruz.

BASIN KONSEYİ: BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR

Basın Konseyi'nin "Sokağa çıkma yasağında gazete satışının durdurulmasıyla, halkın haber alma hakkından yoksun bırakılması yanlışından bir an önce dönülmelidir” başlıklı açıklaması ise şu şekilde:

* Yaşanan koronavirüs pandemisiyle ilgili halkın sağlığı için alınan bir dizi önlemlere ek, gece geç saatlerde 30+1 büyük şehre aniden getirilen sokağa çıkma yasağı, halkın haberden yoksun kalmasına neden oldu.

* Fırınlar, kargo taşımacılığı gibi temel hizmetlerin dışındaki tüm işyerlerinin 2 gün boyunca kapatılmasıyla, gazete satışının yapıldığı bayi, büfelerin de yasak kapsamından çıkarılmaması, gazetelerin dağıtıma girmemesine neden oldu. Bu durum halkın habere ulaşımını engelledi.

* Ayrıca, tam da, gazetelerin dağıtımının yapıldığı bir saatte, aniden getirilen 'sokağa çıkma yasağı' gazete işletmelerinin de büyük kaybına yol açtı. Büyük emekle hazırlanan gazeteler, balyalar halinde, ipleri çözülemeyen paketler içinde hapsoldu. Aslında hapis edilenin, haber olduğunu da unutmamak gerekir.

* İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hayatı geçirilen yasak ile milyonlarca insanın yaşadığı 30+1 büyük şehirde yaşanan bu mağduriyetin, ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Belli aralıklarla açık tutulabilecek gazete satış yerlerinin bu yasak kapsamından çıkarılmasını, halkın gazetesine ulaşabilme yollarının açık bırakılmasının dikkate alınmasını istiyoruz.

* Zaten çok güç koşullarda çalışmalarını büyük fedekârlıklar içinde sürdüren çok sayıda basın çalışanı ile gazete yönetimlerince verilen büyük emeğin, son dakika yasağı ile yok sayılmasını, akıl dışı durum olarak görüyoruz. Şimdilik 2 gün süreceği açıklanan 'sokağa çıkma yasağı' kararlarında, gazete çalışanlarıyla, gazete satış yerlerinin de özenle dikkate alınmasını istiyoruz.