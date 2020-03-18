THY, personeline ücretsiz izin teklif etti

18 Mart 2020 Çarşamba, 20:37

Türk Hava Yolları şirketi, aldığı önlemlere işçisine ücretsiz izin tekliflerini de ekledi. THY yönetiminden çalışanlarına gönderilen mesajda kendilerinden ücretsiz izne ayrılmaları teklif edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında salgından etkilenen THY'ye destek vereceklerini bildirmişti. THY, tarafından çalışanlarına gönderilen mesaj şu şekilde;

“Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ortaklığımız çok sayıda önlem almıştır ve bu yönde çalışmalara devam etmektedir. Alınan önlemlerin temel amacı ve Ortaklığımızın birincil önceliği sizlerin sağlığıdır. Bu kapsamda hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumak için Ortaklığımızın ve otoritelerin yayımladığı duyuru ve talimatlarda yer alan hususların özenle uygulanması gerekmektedir. Bu hassas dönemi aile ve yakınları ile geçirmek isteyen çalışanlarımızın ücretsiz izin taleplerinde her türlü kolaylık sağlanacak olup izne çıkmak isteyen çalışanlarımız, taleplerini bağlı oldukları başkanlıklar üzerinden Personel Yönetimi Başkanlığına iletebilirler.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla”