THY'den çalışanlara kötü haber
İlker Aycı: THY an itibarıyla yüzde 85 oranında kapasitesini kullanamıyor; işten çıkarma söz konusu değil, ücretlerde düzenleme olabilir
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün CNNTurk'te katıldığı bir programda koronavirüs salgını ve sonrasındaki gelişmelerin şirkete etkileri ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
* An itibarıyla %85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz, özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz.
* Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington olmak üzere dağıtım yapılabilen yerleri açık tutacağız, bunun dışında geri kalan tüm yerleri 27 Mart itibari ile kapatmak zorundayız.
* THY'de işten çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil, nakit pozisyonumuza göre ücretlerde bir düzenleme yapılabilir; böyle bir düzenlemede en büyük kesintiyi en üst kademeden yapacağız.
* Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz.
* Bu süreçte İGA ile beraber oturup bu süreci yöneteceğiz, birimizin kaybetmesi öbürümüzün de kaybetmesi demek; geleceğe bu krizden daha güçlü çıkabilmek için birbirimize yardımcı olacağız.
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