THY'den çalışanlara kötü haber

23 Mart 2020 Pazartesi, 10:50

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün CNNTurk'te katıldığı bir programda koronavirüs salgını ve sonrasındaki gelişmelerin şirkete etkileri ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

* An itibarıyla %85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz, özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz.

* Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington olmak üzere dağıtım yapılabilen yerleri açık tutacağız, bunun dışında geri kalan tüm yerleri 27 Mart itibari ile kapatmak zorundayız.

* THY'de işten çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil, nakit pozisyonumuza göre ücretlerde bir düzenleme yapılabilir; böyle bir düzenlemede en büyük kesintiyi en üst kademeden yapacağız.

* Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz.

* Bu süreçte İGA ile beraber oturup bu süreci yöneteceğiz, birimizin kaybetmesi öbürümüzün de kaybetmesi demek; geleceğe bu krizden daha güçlü çıkabilmek için birbirimize yardımcı olacağız.



