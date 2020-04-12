THY'nin Kovid-19'dan ilk kaybı; Türkon Kaptan vefat etti

12 Nisan 2020 Pazar, 12:05

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, hastalığa yenik düştü. Hastalığı yenmiş birinden donör arandığı bilinen Türkon kaptanın daha fazla mücadele edemediği ve hayatını kaybettiği bildirildi.



Mustafa Özden Türkon, Türk Hava Yolları'nın Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk personeli oldu.



THY'den uzun yıllar görev yapan Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.



