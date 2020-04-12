THY'nin Kovid-19'dan ilk kaybı; Türkon Kaptan vefat etti
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, yakalandığı Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, hastalığa yenik düştü. Hastalığı yenmiş birinden donör arandığı bilinen Türkon kaptanın daha fazla mücadele edemediği ve hayatını kaybettiği bildirildi.
Mustafa Özden Türkon, Türk Hava Yolları'nın Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk personeli oldu.
THY'den uzun yıllar görev yapan Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.
Video Haberler
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!
- Beyoğlu'nda can pazarı!