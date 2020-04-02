Tiyatro emekçileri zor durumda

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, hükümetten tiyatro emekçilerine acil destek istedi. Girgin, koronavirüs salgını nedeniyle perdelerini indiren tiyatro emekçilerinin büyük sıkıntı içerisinde olduklarını söyledi.

Girgin, “Tiyatro camiası, dekorcusundan kostümcüsüne, senaryo yazarından yönetmenine ve oyuncusuna kadar on binlerce işçiden oluşan büyük bir ailedir. Bu ailenin en önemli sorunlarından biri sigortasız, yevmiye usulü çalışmanın yaygın olması, işsizlik oranının 5 bin kişiyi çoktan aşmış olmasıdır” dedi. Özel tiyatroların düşük bütçelerle ayakta kalmaya çalışan kurumlar olduklarını dile getiren Girgin, “Yaşanan salgınla birlikte tiyatrocular iyice mağdur oldu. Turneler iptal, oyunlar iptal, hayatını sadece tiyatro oyunuyla idame ettiren tv projelerinde hiç yer almamış oyuncular dardadır.” diye konuştu. Özel tiyatro emekçilerinin sorunlarını Meclis gündemine de taşıyan Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Girgin, “Acil bir destekleme politikasını hayata geçirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti.