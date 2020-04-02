TKH'den 'Barış'lara özgürlük çağrısı

02 Nisan 2020 Perşembe, 15:43

Türkiye Komünist Hareketi'nin tutuklu gazeteciler için yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verildi.

Haksız, hukuksuz ve gayri-meşru bir biçimde cezaevinde tutulan başta Odatv Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu olmak üzere bütün gazetecilerin tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle Meclis’te görüşmeye açılan yargı paketinde gazetecilerin ve politik mahkumların yapılacak düzenlemenin dışında tutulması kabul edilemez!

Bütün hak savunucusu avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler, aydınlar ve tüm politik mahkumlar derhal serbest bırakılmalıdırlar.

AKP iktidarının susturma ve toplumu sindirme amacıyla yargıyı siyasal bir sopa olarak kullanmasını bir kez daha protesto ediyoruz. Haksız ve hukuksuz olarak gazetecilerin tutuklanması, halkın haber alma özgürlüğünün de yasaklanmasıdır.

Gazetecilere özgürlük!

Barışlara özgürlük!

Türkiye Komünist Hareketi