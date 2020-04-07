Tohum kolaylığında il ayrımcılığı

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Listede yer alan iller şöyle: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması amacıyla başlattıkları Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi adı verilen bu program hakkında şunları söyledi: “6 bin 700 ton sertifikalı tohum dağıtılıp, 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacak. İlk aşamada hasat edilecek ürünün toplam rekoltesi 80 bin ton olacak. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı hedefliyoruz.”