Tohum kolaylığında il ayrımcılığı
Tarım Bakanlığı, “ekilebilir tüm arazileri” üretime kazandırmak için, ekilecek tohumların yüzde 75’ini çiftçiye hibe edeceğini duyurdu. Ancak ekimi yapılacak ürünler “buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik” olmasına rağmen, ekimin yapılacağı iller yalnızca 21 il ile sınırlandırıldı. Tahıl üretiminin en uygun olduğu yerlerden Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi illerin listede yer almaması tepki çekti.
Listede yer alan iller şöyle: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması amacıyla başlattıkları Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi adı verilen bu program hakkında şunları söyledi: “6 bin 700 ton sertifikalı tohum dağıtılıp, 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacak. İlk aşamada hasat edilecek ürünün toplam rekoltesi 80 bin ton olacak. Hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı hedefliyoruz.”
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