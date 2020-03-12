Tom Hanks ile eşinde koronavirüsü tespit edildi
Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.
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