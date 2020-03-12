Tom Hanks ile eşinde koronavirüsü tespit edildi

12 Mart 2020 Perşembe, 05:16

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.