Tom Hanks koronavirüs aşısı için kan bağışı yaptı

26 Nisan 2020 Pazar, 15:09

Avustralya’dayken koronavirüse yakalanan ve eşi Rita Wilson ile birlikte tedavi gördükten sonra iyileşip ABD’ye dönen Tom Hanks iki hafta boyunca karantinada kalmıştı.

Geçen hafta Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’ın koronavirüs aşısı için kan ve plazma bağışlamak için gönüllü oldukları ortaya çıktı. NPR’da yayımlanan bir podcast sırasında Hanks “En çok sorulan sorulardan biri şimdi ne yapmamız gerektiği. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ve işin aslı yeni öğrendiğimize göre antikorlar taşıyormuşuz. Biz de, ‘kanımızı ister misiniz, plazma verelim mi?’ diye sorduk” dedi ve aşı bir isim bile önerdi: “Kanımızı ve plazmamızı adının ‘Hank-ccine’ (aşının İngilizcesi ‘vaccine’) konacağını umduğumuz bir aşı için faydalı olacağını düşündüğümüz yerlere veriyoruz.”





