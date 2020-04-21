'Tom ve Jerry’nin yönetmeni Gene Deitch öldü

21 Nisan 2020 Salı, 12:07

Akademi Ödülü sahibi çizer, animasyon sanatçısı, yönetmen ve prodüktör Gene Deitch geçen perşembe akşamı Prag’daki evinde son nefesini verdi.

1924 yılında ABD’nin Chicago kentinde dünyaya gelen Eugene Merrill Deitch 1955’te animasyon üzerine çalışmaya başladı ve Terretoons Animasyon Stüdyoları’nda kreatif direktör oldu. 1958 yılında “Sidney’s Family Tree” adlı çizgi filmi Oscar’a aday gösterilen Deitch aynı yıl Terrytoons’tan kovuldu ve New York’ta kendi stüdyosunu kurdu.

1959 yılında çekmek istediği “Munro” adlı kısa animasyon için Rembrandt Films ile anlaşan Deitch şirketini Çekoslavakya’nın Prag kentine taşıdı ve her ne kadar burada geçici olarak yaşamayı planlasa da ileride evleneceği Zdenka Najmanova ile tanışınca temelli yerleşmeye karar verdi. 1961 yılında “Munro” Kısa Animasyon Film dalında Oscar kazanarak Akademi Ödülleri tarihinde ABD dışında çekilen ilk Oscar ödüllü kısa animasyon oldu.



Sonraki bir yıl boyunca 13 bölüm “Tom ve Jerry” çeken Gene Deitch bu iki sevimli karakter arasındaki hiç bitmeyen kavgaları Davut ve Golyat’ın kavgalarına benzetecekti.



Prag’daki hayatını kendi anılarında da anlatan ve kendisini “30 yıllık Komünist parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ve çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tarif eden Deitch gizli polis tarafından sürekli takip edilip dinlendiğini söylese de hiç tutuklanmadı ya da sorguya çekilmedi.





