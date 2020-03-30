Top futbolcular sendikasında
İtalya’da futbolun geleceği tartışılırken gözler futbolcular sendikası başkanı Tomassi’ye çevrildi.
Koronavirüsün etkili olduğu İtalya’da futbolun geleceği bu hafta belli olacak.
Spor Bakanlığının “Bu şartlarda zor” açıklamasının ardından futbolcular da umutsuz konuşuyorlar.
İtalya Futbolcular Birliği (sendikası) Başkanı eski ünlü futbolcu Damiano Tommasi, “Yarın kritik bir toplantı olacak. Bu toplantıda ilk kez Serie A'da sezonun bundan sonra devam etmemesi gündemde olacak” dedi.
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