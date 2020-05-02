Toplu cenaze namazı kılınmıştı: Vaka sayısı 60'a ölü sayısı 2'ye yükseldi!
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 60'a yükseldi. Karantina uygulanan ve toplu şekilde cenaze namazı hakkında soruşturma başlatılan köyde ölü sayısı da 2'ye çıktı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu halde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüsten dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti. Köyde ölü sayısı 2’ye vaka sayısı ise 60’a yükseldi.
İKİNCİ ÖLÜM HABERİ OLDU
Toplu halde kılınan namazın ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 45 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Video Haberler
- 'Karanlık ilişkileri deşifre ettikleri için hapisteler'
- Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada
- Kısıtlama dinlemediler sokak ortasında dans ettiler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!