Toplu cenaze namazı kılınmıştı: Vaka sayısı 60'a ölü sayısı 2'ye yükseldi!

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:45

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde toplu halde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüsten dolayı bir kişi daha hayatını kaybetti. Köyde ölü sayısı 2’ye vaka sayısı ise 60’a yükseldi.

İKİNCİ ÖLÜM HABERİ OLDU

Toplu halde kılınan namazın ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. M.M'nin cenazesi bugün geniş güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Öte yandan virüse yakalanarak Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. de 29 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Köyde toplu halde kılınan bir cenaze namazının ardından 45 kişide koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina kararı verilmişti. Başta köy muhtarı Emin Esertürk olmak üzere azalar ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlatılmıştı.



