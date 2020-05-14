Toprağımızı vermeyiz

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Köylüler alanda kendilerinden çok jandarma bulunduğunu belirterek “Bu tesis köyümüz için tehlikeli atıklar barındıracak. Zehir solumak istemiyoruz.

Tesis yapılırsa burada aç kalırız” diye tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meyra Madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen “Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı” projesine çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu önceki gün “Ben milletin vekiliyim” diyerek iş makinelerinin önünde durdu. Bu anları kaydeden Kayışoğlu’nun eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu gözaltına alındı. Kayışoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ZEHİR SOLUMAK İSTEMİYORUZ

Kirazlıyayla Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Kaniye Karasu, “Zehir solumak istemiyoruz. Fabrika yapıldıktan sonra burada yaşamayacağız. Biz madene değil, atık havuzuna ve tesise karşıyız. Şu an keçi ve koyunlarımızın gezmesine izin vermiyorlar.

O bölgeye adım atmaya bile izin vermiyor. Ölürüz de toprağımızı şirkete vermeyiz” dedi. Kirazlıyayla Mahallesi’nde oturan bir yurttaş da ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Avukat Osman Atalay Akman dava sürecinin devam ettiğini belirtti. Kirazlıyayla Dernek Başkanı Nedim Kalaç da “Maden karşıtı değiliz ama hayvanları otlattığımız başka mera yok. Burası bizim hayvanları otlattığımız yer” dedi.

BİR YANDAN ÜRETİN DİYORLAR...

Yenişehir Çevre Platformu yetkilileri 23.65 hektar ÇED alanının 17.4 hektarının orman arazisi ve 6.25 hektarının ziraat arazisinde kaldığını belirterek özetle şöyle konuştu: “Köylülerin direnişi ve milletvekillerinin araya girmesiyle 15 gün süre ile çalışma durdurulmuştu. 11 Mayıs gününden itibaren firma ağaç kesilen alanda inşaat işlerine başladı. 65 yaş üstü insanlar, yaşları bahane edilerek evlerine sokuldular. 200 metre mesafede yapılacak flotasyon tesisi ve atık barajına karşı çıkmaları yasak ama firmaya her şey serbest. Köylülerin fide dikim zamanı. Bakanlık bir taraftan gıda üretiminin sekteye uğramaması gerektiğini söylüyor. Ama köylü suyunu toprağını korumak için nöbette. Hayvanına, bağına, bahçesine bakamıyor.”