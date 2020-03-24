Toprak: Maç oynama ısrarının sonu!

24 Mart 2020 Salı, 11:22

2000'li yılların Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonu'nun, seyircisiz maç oynama ısrarının insan hayatını riske atan bir gelişme olduğunu söyledi.

Eski Spor Bakanı Toprak, Galatasaray ve Fenerbahçe'de baş gösteren koronavirüs gelişmeleri öncesi, yaptıkları "Seyircisiz maç da risk içeriyor, ligleri durdurun" uyarılarının dikkate alınmadığını da söyledi.

Toprak, "Spor insanı olarak, COVİD-19 virüsünün Türkiye'de görülmeye başladığı anda, yetkili makamlara, 'Ligleri tıpkı İngiltere, İspanya, Almanya,ya da NBA'de olduğu gibi durdurun dedik. Nedense Bilim Kurulu kararı ile seyircisiz maç oynama kararı alındı. O karadan sonra 1.5 hafta maçlar oynandı. Tüm dünya sporu askıya almışken bizde garip bir ısrar içine girildi. Bu süre zarfında yurt dışında bulunan takımlar ülkeye döndü, karantina uygulanmadan maça çıktı. Şimdi Fenerbahçe basketbol takımında idari menajer Cenk Renda'nın koronavirüs olduğuna ilişkin demeçlerini üzüntüyle öğrendik. Hemen ardından Galatasaray'ın yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in testleri pozitif çıktı. Üstelik Fatih Terim hoca, bizler gibi, "İnsan sağlığı önemlidir, ligleri durdurun, oynatmayın.." demişti. Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile maç yapan tüm takımlar tedirgin, Beşiktaş kontrole giriyor, Ankaragücü huzursuz. Bu sıkıntıya yol açmaya kimin ne hakkı var?

İnsan hayatı her türlü kazanımdan öndedir, maçları yarın da oynarsınız, ama hasta olan tek bir bir insanımızın başına kötü şeyler gelirse bunun vebali çok ağır olur. Şimdiden bu hastalığa yakalanan tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.