Toprak: Sporcularla ailelerini riske atıyorsunuz, erteleyin!

18 Mart 2020 Çarşamba, 11:42

2000'li yılların Spordan Sorumlu Devlet Bakanı şimdilerin ise CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ligleri ertelemeyenlerin sporcu sağlığını hiçe saydıklarını ve binlerce kişiyi salgın riski ile karşı karşıya bıraktıklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de hızla yayıldığına dikkat çeken Erdoğan Toprak, maçları seyirciye kapayıp oynatma ısrarına bir anlam veremediğini belirtirken, "Türkiye’yi de etkilemeye başlayan koronavirüs salgını için spor dünyasında alınan önlemler yetersizdir.

Seyircisiz maç oynatmak çözüm değildir. Tüm branşlarda statlarda ve salonlarda tüm ligler derhal iptal edilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığı sporcunun da insan olduğunu unutmamalıdır" dedi.

Bir dönem Beşiktaş Kulübü 2. Başkanlığı da yapan ve futbol gibi, basketbol gibi branşların vücut vücuda teması gerektirdiğine de dikkat çeken Toprak," Dünyada ve Avrupa’da tüm spor etkinlikleri durdurulmuş, NBA, Formula gibi etkinlikler askıya alınmış, EURO 2020, 1 yıl sonraya ertelenmiştir.

Maç oynama ısrarı ile ile futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, voleybolcu kardeşlerimizle teknik direktör, antrenör, hakem, top toplayıcı ve tüm görevlilerle onların ailelerinin canını tehlikeye atmaktayız. İtalya ve İspanya’da sporcuların birbirlerine ve ailelerine nasıl virüs bulaştırdığı ortadayken, ligler derhal durdurulmalıdır.

Kamu spotlarında evde kal derken sporcuya, antrenöre maç oyna demek samimi değildir" diye konuştu.