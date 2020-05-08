Topu kap, virüs kapma!

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Süper Lig’den, Bölgesel Amatör Lig’e kadar tüm maçların 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasıyla spor kamuoyunda tartışmalar alevlendi.

Özdemir’in bu ifadesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “TFF, maçların devamına kendisi karar verdi. Bakanlık veya Bilim Kurulu olarak, öneride bulunmak istemediğimizi başkana ifade etmiştim. Federasyonun Sağlık Kurulunun, süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili çalışma yaptığını da biliyoruz. Karar ve sorumluluk federasyonundur” yanıtını verince soru işaretleri daha da arttı.

Kulüpler, teknik heyetler, futbolcular, takımlarda çalışanların aklında tek bir şey var: “Bu maçlar nasıl oynanacak?”. Bu sıcak gelişmeler ışığında, futbol dünyasının röntgenini çektik, işte sonuçlar.

‘OYNAMAM’ DİYEN ÇOK

Nihat Özdemir, isim açıklamadı ama 4-5 Süper Lig kulübünün maçlara devam etmek istemediğini söyledi. 2. ve 3. Lig’de bu sayı çok daha fazla. Kimisi “Mevcut haliyle tescil edin” diyor, kimisi “Küme düşme olmasın, takım sayısı artsın” görüşünü savunuyor. Bazıları ise “Bu sezonu oynanmamış sayalım” önerisi getiriyor.

‘BİZE HİÇ SORMADILAR’

Teknik direktörlerin tamamı, maçlara dönüşle ilgili kendilerinden hiçbir fikir alınmamasından rahatsız, her ligden hangi hocayla konuşsam hepsi istisnasız “Sahanın aktörleri futbolcular ve teknik adamlar. TFF, ne düşündüğümüzü bize niye sormuyor?” diyor.

FUTBOLCULAR TEDİRGİN

Futbolcular tedirgin, korkuyorlar doğal olarak. Bu oyun sürekli temas içeriyor. Onları sahaya çıkmaya ikna etmek hiç kolay değil elbette. Teknik adamlar bu konuda da çok dertli.

KULÜPLERİN KASASI BOŞ!

Kulüp başkanları ve yöneticiler sıkıntılı. Ana sebebi para sorunu. Lig durunca yayıncı kuruluş da ödemeleri dondurdu. Sponsorlardan para gelmiyor, kulüplerin nakit akışı kesildi. Gelir yok ama gider çok. Futbolcularla “indirim” pazarlığı sürüyor, bazısı kabul ediyor, bazısı “Zaten ödemeler geriden geliyor, daha ne yapayım” diyerek kabul etmiyor.

SOSYAL MESAFELİ MAÇ

TFF, “Futbola Dönüş Protokolü” yayınladı. Futbolcunun, tesis çalışanının, antrenörün neler yapacağı yazıyor. Ama teknik adamların çoğu bu protokolün pratikte uygulanmasını “imkânsız” görüyor. TFF diyor ki “Antrenmanda iki futbolcunun arasında en az 4 metre olsun”. Tamam olsun da bu oyuncular maça çıktığında da rakiple arasına 4 metre mi koyacak? İdmanda temas etme, maçta karşı takımla korakor oyna... Topu kap, virüs kapma! Herkes soruyor: “Bu nasıl olacak?”

YA POZİTİF ÇIKARSA!

En çok merak edilen şey şu, ya maçlar oynanırken bir sporcuda, antrenörde, personelde koronavirüs çıkarsa... Ya diğer futbolculara veya çalışanlara bulaştırırsa... Bunun kontrolünün nasıl sağlanacağı, hangi aralıklarda koronavirüs testlerinin yapılacağı bilinmiyor ve açıklanmıyor. Seyahati, oteli, tesisi, kampı; futbolda o kadar çok detay var ki, bunların tamamının kontrolünün inisiyatifi kimde olacak, kim denetleyecek, kim yanlışa yanlış; doğruya doğru diyecek!

‘BİLİM KURULU’NA İNANIRIZ’

TFF Başkanı Özdemir, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek” dedi. Sağlık Bakanı Koca, “Sorumluluk federasyonda” ifadesini kullandı. İki açıklama sonrası yöneticiler ve teknik direktörler, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’ndan onay gelmeden maça çıkmanın riskli olacağının altını çiziyor.