Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: Resmen duyuruldu!

20.01.2026 17:32:00
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların kapatılarak anlaşma sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. 

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

