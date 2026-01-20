Son dakika... Mansur Yavaş'tan, Türk bayrağının indirilmesine jet tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 17:31:00
Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, Türkiye-Suriye sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. Söz konusu olayı İletişim Başkanlığı da doğrularken; ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yaşananlara sert tepki geldi.

DEM Parti bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı.

Suriye'deki operasyonlara tepki olarak yapılan toplantıdan önce Sınır Parkı'na yürüyüş yapıldı, toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi.

SINIRDA TÜRK BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Kamışlı sınırında ise sınır hattındaki Türk bayrağının indirildiği görüldü.

Yaşananlar İletişim Başkanlığı tarafından da doğrulandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN JET TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, "Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır. Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

