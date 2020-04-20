Troller ve yandaşların hedefinde yine Cumhuriyet var

20 Nisan 2020 Pazartesi, 14:54

İki gündür Cumhuriyet Gazetesi ve www.cumhuriyet.com.tr’ye karşı iktidara yakın tüm medya organlarında, trol hesaplarla da desteklenen bir saldırı kampanyası yürütülüyor.

İki büyük yalan üzerine kurgulanan algı yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhuriyet Gazetesi hedef gösteriliyor.

Kıvrak kalemlerin kolaylıkla şekillendirdiği yalanların ilki, şarkıcı Şükriye Tutkun’un bir takipçisine hakaret etmesiyle ilgili haberimize yönelik.

Cumhuriyet’in, Tutkun’a “Sümüklerin Efendisi” diye hakaret ettiğini öne sürüyorlar. Oysa özel bir hayal gücü gerektirecek bu yaratıcı hakaret ifadesinin sahibi Cumhuriyet değil, bizzat Şükriye Tutkun’un kendisi.

Tutkun, kendisini makul düzeyde eleştiren bir takipçisine tam da bu şekilde hakaret ediyor. Hatta kullandığı hakaret ifadeleri bununla sınırlı değil. Yandaşlarca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’a destek olduğu için bizim tarafımızdan hedef haline getirildiği söylenen Şükriye Tutkun, aynı takipçisine “Salyalarınızı buradan görebiliyorum” diyor.

Ne var ki yandaş kalemler, bu hakaretlere dair tek satır yazmadan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinin, sırf Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki kaçak yapısının İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından Altun’a destek verdiği için Şükriye Tutkun’u “Sümüklerin Efendisi” başlığıyla hedef aldığını iddia ediyor.

Açıkça ve net olarak ifade etmek gerekirse bir kez daha vurguluyoruz. “Sümüklerin Efendisi” söylemi Cumhuriyet editörlerine ait değildir. Bu söylem bizzat Şükriye Tutkun’un bilinçaltının, hakaret üretme kabiliyetinin yansımasıdır ve bu tuhaf ifadeyi kendisini usturuplu bir şekilde eleştiren takipçisine karşı kullanmıştır.

(Aşağıdaki linkte haberin ayrıntılarını okuyabilir, Tutkun’un hakaretlerinin ekran görüntülerini görebilirsiniz)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yandas-medya-tanikligina-basvurmustu-sukriye-tutkun-takipcilerine-hakaret-etti-1733619



İkinci büyük yalan ise insaf ve vicdan sınırlarını zorlamanın ötesinde, içinde ağır bir kötülük barındırmakta.

Yandaş medyanın nefret ve kutuplaştırma saçan kalemleri, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik açıklamaları üzerinden hedef aldılar Cumhuriyet’i…

Kaya, “Cumhurbaşkanlığı hediye paketlerinin hazırlanıp, dağıtılması için okullarda çalışan memur ve personel görevlendirildi. Bu paketlerin hazırlanıp dağıtılması sırasında maske ve eldiven verilmeyen çalışanların virüsü kaparak, yaygınlaşmasına neden olduklarına yönelik okul müdürlerinden imdat çığlıkları içeren telefon ve mailler alıyorum” demişti.

Bu kez bir siyasetçinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan uyarısını, kendi sözleri üzerinden alıntılanmış bir başlık kullandığımız için hedef gösterildik. Hem de alçakça iftiralar atılarak.

Ne desek boş, ne söylesek anlamsız… Çünkü biliyoruz ki ilkeden uzak, vicdan olgusundan payını almamış, tetikçiliği varoluş sebebi haline getirmiş ismi belli ve belirsiz sözde gazetecilere ahlâk kavramını hatırlatmak bir anlam ifade etmeyecek.

Ortaya en güçlü kanıtı koysak da onlar çarpıtmak için yine kafa kafaya verecek, bültenleriyle, tek bir merkezden çıkan yazıları, hakaret ve tehdit saçan trolleriyle Cumhuriyet’i ve gerçek gazetecileri hedef gösterme, yıldırma çabalarını sürdürecekler.

Cumhuriyet olarak bir kez daha vurgulayalım… Belli merkezlerce yönetilen büyük bir sosyal medya linç kampanyası başlatarak gazetemizi hedef gösterdiğiniz iddia, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından dile getirilmiştir. Düşünmeye değer bir kaygı ve uyarı barındırmaktadır. Her şeyden önce haber değeri taşımaktadır.

(Haberin ayrıntıları ve Yıldırım Kaya’nın sözlerinin tamamı aşağıdaki linktedir.)

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-kaya-cumhurbaskanligi-hediye-paketleri-dagitiminda-virus-onlemi-alinmiyor-1733802



Ve son olarak… Cumhuriyet Gazetesi, cumhuriyet değerlerinden, ilericilikten, bilimden, demokrasiden, ülkemiz ve halkımızdan yana yayın politikasını kararlılıkla ve gazetecilik ilkelerinden bir milimetre dahi sapmadan sürdürmeye devam edecektir.

Yaşamlarını, mesleki duruşlarını ilkesizlik, çıkar ve güç odaklarına yakınlık zemini üzerine oturtanlara, gerçekleri var güçleriyle saklamaya çalışanlara, saptıranlara, gazetemizi ve emekçilerini yalanlarla hedef gösterenlere, iftira saçanlara kararlılıkla duyururuz..





CUMHURİYET