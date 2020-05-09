TRT'deki Kuran yarışmasının birincisi eşine şiddetten yargılanıyor

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:26

Funda Akçay, Güneşli köyü imam hatibi olan eşi Fatih Akçay ile 1 yıl önce evlendi. Funda Akçay, henüz 5 aylık evli oldukları sırada 24 Ekim 2019 günü kendisini darp ettiği iddiasıyla jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih Akçay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında Fatih Akçay hakkında 'eşi kasten yaralama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Fatih Akçay, eşiyle aralarında sadece itişme olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLARI GÖSTERDİ

Funda Akçay ise eşinin ağzını bezle kapatarak kendisini darp ettiğini anlattı. Funda Akçay, mahkemeye eşinin kendisini darp ettikten sonra vücudunda oluştuğunu ileri sürdüğü morlukları gösteren fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İmam hatip Fatih Akçay, TRT ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda geçen haftaki bölümde birinci oldu. Eşini darp ettiği iddiasıyla yargılanan Fatih Akçay'ın programa çıkarılması Zonguldak'ta tepki çekti.