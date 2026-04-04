Alparslan Türkeş'in mezarında gerginlik! Ayyüce Türkeş Taş: 'Babamı ziyaretim engellendi, koruma polisim darbedildi'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin engellediğini açıkladı.

Olaya ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ayyüce Türkeş Taş şu ifadeleri kullandı:

"Babam Başbuğ TÜRKEŞ’in vefatının 29. sene-i devriyesinde yine mezar ziyareti yapmamız engellendi.

Yanımda bulunan Devletin resmi polisi darp edildi. Biri 10 biri 6 yaşında olan iki kız çocuğum o mezardan ağlayarak çıktı..

Kimsenin ne devletin polisine el kaldırmak haddidir ne de bir evladı babasından ayırmaya gücü yeter."

Açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenip olayla ilgili gereğini yapma çağrısında bulunan İYİ Partili vekil "Ankara’nın ortasında güvende değiliz, nerde Devlet?" diyerek tepkisini dile getirdi.