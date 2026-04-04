Kosova maçında aralarında geçen konuşmayı açıkladı: Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu itirafı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı ekibin kaptanı Orkun Kökçü, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz yorgunluk da var. Zor bir hafta oldu. Çok önemli iki maç oynadık. Tüm takımda ister istemez baskı oluşuyordu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılmak istiyorduk ve başardık. Gururlu ve mutluyuz. Bu bana ekstra motivasyon getirdi."

"MONTELLA BANA ANLATTI"

"Montella ilk maçtan önce kadro tercihiyle ilgili nedenlerini anlattı. Bana da saygı duymak kaldı. Ekstra bir sıkıntımız olmadı. Çünkü hepimiz aynı hedefin peşindeyiz. Üzülebiliriz veya sorgulayabiliriz ama önemli olan Dünya Kupası'na gitmekti. Oynasam da oynamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sonunda hep birlikte mutlu olduk."

"YAZILIP ÇİZİLENDEN ETKİLENMİYORUM"

"Dışarıdan artık yazılıp çizilenden etkilenmiyorum. Şu an maça çıktığımda sadece zevk almaya bakıyorum. Takımıma yardım etmeye çalışıyorum ve kafam ağrımıyor."

"GURUR VERİCİ"

"Herkesin bildiği gibi, küçükken hayalim Beşiktaş forması giymekti. Beşiktaş’ta kaptanlık ve şampiyonluk hayalleriyle büyüdüm... Beşiktaş kaptanı olmak hem benim için hem de ailem için çok gurur verici. Maçlara çıktığımda ekstra mutluluk oluyor. Bu arma için her şeyi yapmak istiyorum.."

"SERGEN HOCAM İLE ARAM ÇOK İYİ"

"Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm ben. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağımı inandım. Öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sergen hoca ile sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi"

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KAFAMI BOŞALTTIM"

"Beşiktaş'a gelince bana duyulan sevginin karşılığını vermek istedim. Ancak ilk başta bunu doğru şekilde yapamadım. Çok hırs yapıp, ekstra işler çıkarmaya çalıştım. Bundan dolayı adapte olamadım. Fenerbahçe maçından sonra kafamı boşalttım. Bunu kendi içimde çözdüm."

"SERGEN HOCA BENİMLE KONUŞTU"

"İlk geldiğim zaman eleştiriler olunca Sergen Hocam odaya çağırıp benimle konuştu. 'Yazılanlara takılma' dedi. Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin dedi. Çünkü Sergen hocam da takmaz. Kendi döneminde yaşadığı tecrübelerini anlattı. O beni rahatlattı. Efsane bir oyuncunun tecrübelerini duymak çok rahatlatıcı. Neyle karşılaşacağını anlayabiliyorsun. Fenerbahçe maçından sonra bana çok sahip çıktı. Ben Sergen hocamı çok seviyorum."

KOSOVA MAÇINDAKİ GOL

-"Senin vurduğun topa Kerem son anda dokundu. Maç sonrasında bu pozisyonu konuştunuz mu?"

Orkun Kökçü: "Golden sonra biraz konuştuk. Kavisi çok değişik gitti yani. Saha da biraz kötü, sekerek gitti. Yani top dönerek gittiği için kendi kendime 'Belki Kerem dokunmasaydı direğe çarpıp girerdi' dedim ama riske ne gerek var. Sonuçta hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kerem dokundu, orada tek ofsayttan şüphelendim. Kimin attığının pek bir önemi yoktu. Sinirlenmem öyle bir durumda. Sadece Kerem'e ofsaytta mıydın diye sordum. O kadar. "

"KİM DAHA ÇOK İSTERSE O KAZANIR"

"Derbiler zor maçlar. Karşıdaki rakip de kaliteli. Her maçın farklı bir hikâyesi var. Kim daha çok istiyorsa maçı kazanan o olur. Verdiğin mücadele, kalite ve performans çok önemli. İki taraf için de geçerli. Maç öncesinde bilemediğimiz için bu tür maçlar daha keyifli oluyor. Bekliyoruz yani."